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28 апреля, 10:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": давление

"Доктор 24. Темы недели": давление

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Гипертония – одна из главных причин нарушения работы сердца и сосудов. Почему она может развиваться даже у молодых москвичей? По каким симптомам можно заметить ее развитие? Когда и как нужно измерять давление, чтобы вовремя ее заподозрить?

Какие продукты провоцируют повышение давления, кроме соли? А что, наоборот, добавить в рацион, чтобы сосуды были крепкими и давление не повышалось? Какие привычки помогут жителям большого города не заболеть гипертонией? И когда гипертонию можно лечить без лекарств?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".

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