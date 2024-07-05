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05 июля, 21:15

Транспорт

Девять самолетов ушли из Шереметьево на запасные аэродромы из-за непогоды

Девять самолетов ушли из Шереметьево на запасные аэродромы из-за непогоды

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По данным Росавиации, девять самолетов ушли из Шереметьево на запасные аэродромы в связи с непогодой. Так, пять из них были направлены в Нижний Новгород, еще два – во Внуково, по одному – в Домодедово и Пулково в Санкт-Петербурге.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время аэропорт заполнен людьми. Данные на онлайн-табло свидетельствуют, что рейсы переносят в Пермь, Самару и прочие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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