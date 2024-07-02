РЖД запустят 8 новых туристических круговых маршрутов к 2025 году

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Российские железные дороги (РЖД) в 2025 году предложат туристам восемь новых круговых маршрутов, сообщает пресс-служба компании.

Среди новых вариантов железнодорожных поездок указаны:



"Псковские каникулы" Москва – Великие Луки – Псков – Москва;

"Гастротур" Москва – Майкоп – Краснодар – Новороссийск – Москва;

"Вдоль Оки" Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва;

"Волжский вояж" Москва – Чебоксары – Нижний Новгород – Москва;

"В Дивеево" Москва – Муром – Арзамас – Москва;

"Малахит" Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Казань – Москва.

"Они продолжат знакомить путешественников с самыми интересными природными и архитектурными локациями, а также не оставят равнодушными любителей событийного, паломнического и гастротуризма", – подчеркнули в РЖД.

Так, гости смогут посетить фестиваль воздушных шаров в Великих Луках, увидеть известные места старинных городов Урала и Поволжья, а также совершить путешествие по святым местам.

При этом обладатели билетов на еще два туристических маршрута смогут посетить сказочных персонажей – от Царевны-лягушки до Вятской Кикиморы и Деда Мороза:



"Сказочный экспресс" Москва – Киров – Ростов – Переславль-Залесский – Москва;

"Вятская сказка" Москва – Киров – Великий Устюг – Москва.

В РЖД добавили, что все популярные маршруты будут доступны и в следующем году – "Жемчужина Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "В Сибирь", "К виноградникам у моря", "Байкальская сказка" и другие.

Ранее Российские железные дороги запустили онлайн-сервис "Лист ожидания", который поможет пассажиру купить билеты в уже "распроданный" поезд. Так, посадочный документ продадут, если в составе появятся свободные места из-за добавления вагонов или возвращения билетов.

