Первое международное направление заработало на автовокзале Красногвардейском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автобусы в грузинский город Батуми запустили с автовокзала Красногвардейского, где открылось первое международное направление. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с нового автовокзала до Батуми автобусы будут ходить один-два раза в неделю.

"Автовокзалы Москвы – одни из лучших в Европе по уровню комфорта. В декабре 2023 года под руководством мэра Москвы Сергея Собянина мы завершили полномасштабное обновление всей сети столичных автовокзалов. Теперь они охватывают все направления", – сказал он.

На автовокзале Красногвардейском построили просторный зал ожидания с полулежачими креслами. Там пассажиры могут подзарядить телефон. Также в здании есть камера хранения, комната матери и ребенка, кафе и вендинговые аппараты.

Первый рейс с пассажирами от автовокзала Красногвардейского отправился 31 декабря. Он поехал по маршруту Москва – Новомосковск.

Между тем сообщалось, что на всех столичных автовокзалах появилась единая навигация. По словам Ликсутова, с 2021 года там разместили свыше 350 указателей. Кроме того, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.

