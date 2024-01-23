Автовокзал Красногвардейский может стать главным межрегиональным хабом на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автовокзал Красногвардейский в настоящее время становится главным межрегиональным хабом на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Там указали, что с его открытием завершился масштабный проект обновления московских вокзалов. Сейчас их в городе пять.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московскими автовокзалами пользуются в рабочие дни порядка девяти тысяч пассажиров. Благодаря программе обновления автовокзалов удалось сформировать новый каркас межрегиональных транспортных хабов, указал он. Все объекты находятся недалеко от МКАД, что обеспечивает удобные пересадки между городским транспортом и автобусами дальнего следования, заключил заммэра.

Отмечается, что на автовокзале Красногвардейском есть зал для ожидания, разъемы для зарядки гаджетов, комната матери и ребенка, комната хранения, кафе и вендинговые автоматы. С автовокзала горожане могут отправиться в Новомосковск, Ставрополь, Орел, Белгород, Стаханов и Луганск.

Ранее сообщалось, что на всех столичных автовокзалах появилась единая навигация. По словам Ликсутова, с 2021 года там разместили свыше 350 указателей. Кроме того, более 60 элементов навигации и информационных табло появились на вокзале Красногвардейском.

На московских автовокзалах ввели единую систему навигации