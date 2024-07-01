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Новости

01 июля, 09:45

Новости

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Собянин: за 12 лет в Троицком и Новомосковском округах построено 390 км дорог

Собянин: 240 семей переезжают в новый дом по реновации в Коптеве

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Собянин: станция "Потапово" Сокольнической линии будет готова до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о развитии транспорта в ТиНАО. По его словам, сейчас в округах строят Троицкую линию метро и станцию "Потапово" Сокольнической ветки, а до конца года планируют закончить работы на пяти станциях.

Также мэр перечислил ряд транспортных проектов, реализованных в ТиНАО за прошедшие 12 лет. Например, в округах ввели в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях, открыли первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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