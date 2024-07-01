Собянин: до конца года завершатся работы на 5 станциях метро на территории ТиНАО

Сергей Собянин рассказал о развитии транспорта в ТиНАО. По его словам, сейчас в округах строят Троицкую линию метро и станцию "Потапово" Сокольнической ветки, а до конца года планируют закончить работы на пяти станциях.

Также мэр перечислил ряд транспортных проектов, реализованных в ТиНАО за прошедшие 12 лет. Например, в округах ввели в эксплуатацию 10 станций метро на Сокольнической и Солнцевской линиях, открыли первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов.

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