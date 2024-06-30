120 тысяч человек отправлись в круиз с речных вокзалов Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

120 тысяч человек побывали в круизах за 2 месяца с начала летней навигации, отправившись с Северного и Южного речных вокзалов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"За 2 месяца летней речной навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз", – заявил мэр города.

В настоящее время с обоих вокзалов можно отправиться в путешествие на корабле в почти 50 городов и населенных пунктов страны, добавил градоначальник. Среди популярных направлений – Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

Собянин напомнил, что Северный и Южный порты стали центрами притяжения для гостей столицы и москвичей. Здесь стали проводить городские мероприятия, а Северный речной вокзал даже стал площадкой для свадебных церемоний, подчеркнул он.



За прошлый год оба вокзала посетили 2,5 миллиона человек, рассказывал мэр. Тогда с них можно было отправиться в круиз в 30 крупных городов и туристических центров страны, добавлял он.

