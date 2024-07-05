ЦППК сделает провоз велосипедов бесплатным в поездах в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Провоз велосипедов в пригородных поездах будет бесплатным с 18:00 6 июля до 12:00 7 июля из-за Ночного велофестиваля, который пройдет 6 июля на Суворовской площади, сообщается в телеграм-канале ЦППК.

Для бесплатного провоза велосипеда необходимо получить билет с нулевой стоимостью в кассе или автомате. Транспортное средство можно разместить в тамбуре или салоне на специально оборудованных креплениях.

Компания напомнила, что в границах Московских центральных диаметров велосипеды разрешается провозить по билету с нулевой стоимостью всегда. На других участках – с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Ночной велофестиваль пройдет в Москве 6 июля. Он будет в стиле "Неонового праздника". В связи с мероприятием временно ограничат движение транспорта на центральных улицах и набережных. Открывать улицы будут по мере прохождения велоколонны.

Вместе с тем служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом. На все тарифы проката станционных велосипедов будет действовать скидка до 70%. Ближайшая к старту фестиваля станция городского проката находится по адресу Селезневская улица, 29, строение 1.

