"Доктор 24. Темы недели": вода

В Москве наступило лето, а потому важно вспомнить о воде. Сколько нужно пить жителям большого города в теплое время года? Как правильно пить воду? Какую воду выбрать в магазине? Нужно ли дома ставить фильтр для воды? Полезно ли пить воду с лимоном?

Можно ли заменить воду чаем, кофе или другими напитками? Какие могут возникнуть проблемы с организмом, если пить мало воды в жару? У какого врача получить консультацию о том, как вести себя в жаркий период, особенно если у человека есть хронические заболевания?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".

