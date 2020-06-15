Участок БКЛ закроют с 22 июня

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15 июня, 10:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": вода

"Доктор 24. Темы недели": вода

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В Москве наступило лето, а потому важно вспомнить о воде. Сколько нужно пить жителям большого города в теплое время года? Как правильно пить воду? Какую воду выбрать в магазине? Нужно ли дома ставить фильтр для воды? Полезно ли пить воду с лимоном?

Можно ли заменить воду чаем, кофе или другими напитками? Какие могут возникнуть проблемы с организмом, если пить мало воды в жару? У какого врача получить консультацию о том, как вести себя в жаркий период, особенно если у человека есть хронические заболевания?

Ответы на все эти вопросы – в программе "Доктор 24".

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Программа: Доктор 24. Темы недели
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