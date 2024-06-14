Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Служба пассажирского сервиса ЦОДД начала работу на двух новых причалах Москвы, сообщил Дептранс.

Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.