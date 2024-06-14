Участок БКЛ закроют с 22 июня

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14 июня, 16:45

Общество

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в столице

Новости часа: более 160 зданий школ искусств отремонтировали в Москве с 2018 года

Собянин поздравил москвичей-участников Международной олимпиады по биологии

Новости часа: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Новости часа: 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве

Собянин рассказал об открытии "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи

Собянин: москвичи завоевали медали Международной олимпиады по биологии

Сергей Собянин: музыкальная школа имени Юргенсона в Сокольниках будет обновлена

Собянин: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Новости часа: более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 "Домиков добра" для сбора гуманитарной помощи открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Служба пассажирского сервиса ЦОДД начала работу на двух новых причалах Москвы, сообщил Дептранс.

Москва в шестой раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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