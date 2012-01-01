Врач Титова рассказала, что регулярное донорство крови значительно снижает риск инфаркта

Каждый год 14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Целью даты является повысить осведомленность общественности о необходимости ее сдачи. Кроме того, в этот день принято благодарить людей, которые готовы безвозмездно поделиться частью себя для спасения других. Рассказываем, кто и как может стать донором крови в Москве.



Зачем сдавать кровь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желание спасать жизни других зачастую является основной причиной, по которой люди сдают кровь. Однако процедура еще и полезна для самого донора. Об этом Москве 24 рассказала врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Людмила Титова.

По ее словам, при регулярных донациях организм самообновляется. Улучшается работа сердца и сосудов, иммунной системы, пищеварения, печени и поджелудочной железы.





Людмила Титова врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Многолетние исследования по наблюдениям за состоянием здоровья доноров выявили, что систематическое донорство значительно снижает риск инфаркта миокарда и увеличивает продолжительность жизни. А каждая кроводача улучшает обмен веществ в организме и стимулирует кроветворную систему.

Кроме того, кровь донора постоянно проверяют на наличие антител и антигенов к вирусам иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитов и сифилиса. Благодаря этому можно регулярно отслеживать состояние своего здоровья.



Кто может стать донором

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стать донором может практически каждый, кому исполнилось 18 лет, чей вес составляет не менее 50 килограммов и кто имеет российское гражданство либо вид на жительство сроком не менее года. Если здесь все в порядке, то далее необходимо свериться с перечнем медицинских противопоказаний к процедуре. Они бывают временные и постоянные. К последним, например, относятся:



инфекционные и паразитарные болезни;

злокачественные новообразования;

болезни крови;

болезни центральной нервной системы.

Временные же противопоказания действуют, пока человек не поправит здоровье. Сюда, например, относится температура выше 37 градусов, пульс меньше 55 или больше 95 ударов в минуту, а также слишком высокое или низкое артериальное давление.

Оптимальным возрастом для того, чтобы начать сдавать кровь, считается период с 20 до 35 лет.



Как проходит сдача крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прийти на сдачу крови нужно обязательно с паспортом. Если донором хочет стать иностранный гражданин, то он приносит с собой разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Перед сдачей крови человек должен пройти лабораторное обследование. Других медицинских анализов сдавать заранее не нужно. Уже на месте врач-трансфузиолог может назначить дополнительную диагностику.





Людмила Титова врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Сдача крови длится 5–10 минут. Используются одноразовые системы для забора крови, инфицирование полностью исключено.

Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год. Женщины – не чаще четырех.



Как подготовиться к сдаче крови

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На качество крови влияет питание и образ жизни человека. По словам Людмилы Титовой, за два дня до процедуры нужно исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу. Также в этот период нельзя есть колбасные, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, масло, шоколад, чеснок, орехи и финики.





Людмила Титова врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Несоблюдение диеты может привести к хилезу, когда в крови увеличится количество жира, который снижает ее лечебную ценность.

За три дня нужно перестать пить анальгетики и аспирин. Дело в том, что они ухудшают свертываемость крови. За два дня до донации нельзя употреблять алкоголь. За пару часов до процедуры необходимо исключить курение.

Также врач советует обязательно выспаться и не сдавать кровь при ознобе, головокружении, головной боли или общей слабости. Голодать перед донацией тоже не рекомендуется. Утром можно съесть легкий завтрак. Например, кашу гречневую, геркулесовую, пшенную, макароны на воде, простое печенье (крекер) и сладкий чай с сахаром.

