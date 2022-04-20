Какие льготы и выплаты положены почетным донорам крови в 2022 году

В России 20 апреля ежегодно отмечают Национальный день донора крови. Праздник был учрежден в феврале 2007 года. Государство всячески поддерживает доноров, активно участвующих в сдаче крови. Им полагаются денежные выплаты и широкий набор льгот. Рассказываем, какие привилегии есть у почетных доноров и где в Москве сдать кровь.



Как стать почетным донором России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждают россиян, если они безвозмездно сдали цельную кровь 40 раз или плазму 60 раз.

Также существует другой путь к получению соответствующего звания. Для этого нужно 25 и более раз сдать цельную кровь и плазму в общем количестве 40 раз. Кроме того, можно пожертвовать цельную кровь менее 25 раз и плазму в общей сложности 60 раз. Любой из этих вариантов позволит получить почетный знак.

Выполнив норматив, гражданину необходимо заполнить заявление на станции переливания. Спустя несколько месяцев ему выдадут удостоверение и значок почетного донора. Сдача биоматериала за плату в нормативах на звание почетного донора России учитываться не будет.



Какие полагаются льготы

Список льгот и привилегий для почетных доноров России описан в Федеральном законе "О донорстве крови и ее компонентов". Меры соцподержки предусмотрены для всех почетных доноров страны, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В частности, они получают ежегодную денежную выплату. В 2022 году ее размер составляет 15 713 рублей. Раз в год эта сумма индексируется.

Кроме того, почетные доноры вправе уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время, вне зависимости от графика других сотрудников. Также они претендуют на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Вместе с тем их обязаны вне очереди обслуживать в государственных медицинских организациях.



Как стать почетным донором Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нормативы для получения статуса почетного донора Москвы мягче, чем для федерального звания. Достаточно безвозмездно сдать цельную кровь 20 раз и более (до 40) или плазму 30 раз и более (до 60). Также засчитывается сдача цельной крови 13 и более раз и плазмы в общем количестве 20 раз (до 40). Другой вариант – сдать цельную кровь менее 13 раз и плазму в общей сложности 30 раз (до 60).

При этом учитывается только сдача биоматериала в медицинских и научных организациях департамента здравоохранения города. Со второго года после присвоения звания почетного донора Москвы, чтобы и дальше получать положенные льготы, необходимо ежегодно сдавать кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз.



Льготы почетным донорам Москвы

Региональными льготами имеют право пользоваться почетные доноры только соответствующего субъекта, пояснила Мария Спиридонова. "Федеральные меры поддержки и льготы почетным донорам Москвы разные по содержанию, то есть предоставляются в разных сферах", – сказала юрист.

Например, почетные доноры Москвы могут бесплатно ездить на всех видах городского транспорта в столице, за исключением такси и маршруток. Им предоставляют скидку 50% на оплату коммунальных услуг и на покупку лекарств. Также почетные доноры столицы претендуют на бесплатное изготовление, установку и ремонт зубных протезов, за исключением имплантатов из определенных материалов.



Базовые привилегии

Любому донору, безвозмездно сдающему кровь, полагается бесплатное питание в день сдачи биоматериала. Его можно заменить на денежную компенсацию. В Москве ее размер составит 1 235 рублей.

Кроме того, закон гарантирует работнику два дополнительных оплачиваемых выходных в случае сдачи крови. Первый – в день процедуры, а второй – в любое время в течение года, в том числе его можно присоединить к отпуску.

