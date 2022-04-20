Какие льготы и выплаты положены почетным донорам крови в 2022 году

В России 20 апреля ежегодно отмечают Национальный день донора крови. Праздник был учрежден в феврале 2007 года. Государство всячески поддерживает доноров, активно участвующих в сдаче крови. Им полагаются денежные выплаты и широкий набор льгот. Рассказываем, какие привилегии есть у почетных доноров и где в Москве сдать кровь.
Как стать почетным донором России
Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждают россиян, если они безвозмездно сдали цельную кровь 40 раз или плазму 60 раз.
Также существует другой путь к получению соответствующего звания. Для этого нужно 25 и более раз сдать цельную кровь и плазму в общем количестве 40 раз. Кроме того, можно пожертвовать цельную кровь менее 25 раз и плазму в общей сложности 60 раз. Любой из этих вариантов позволит получить почетный знак.
Выполнив норматив, гражданину необходимо заполнить заявление на станции переливания. Спустя несколько месяцев ему выдадут удостоверение и значок почетного донора. Сдача биоматериала за плату в нормативах на звание почетного донора России учитываться не будет.
Какие полагаются льготы
Список льгот и привилегий для почетных доноров России описан в Федеральном законе "О донорстве крови и ее компонентов". Меры соцподержки предусмотрены для всех почетных доноров страны, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В частности, они получают ежегодную денежную выплату. В 2022 году ее размер составляет 15 713 рублей. Раз в год эта сумма индексируется.
Кроме того, почетные доноры вправе уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время, вне зависимости от графика других сотрудников. Также они претендуют на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Вместе с тем их обязаны вне очереди обслуживать в государственных медицинских организациях.
Как стать почетным донором Москвы
Нормативы для получения статуса почетного донора Москвы мягче, чем для федерального звания. Достаточно безвозмездно сдать цельную кровь 20 раз и более (до 40) или плазму 30 раз и более (до 60). Также засчитывается сдача цельной крови 13 и более раз и плазмы в общем количестве 20 раз (до 40). Другой вариант – сдать цельную кровь менее 13 раз и плазму в общей сложности 30 раз (до 60).
При этом учитывается только сдача биоматериала в медицинских и научных организациях департамента здравоохранения города. Со второго года после присвоения звания почетного донора Москвы, чтобы и дальше получать положенные льготы, необходимо ежегодно сдавать кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз.
Льготы почетным донорам Москвы
Региональными льготами имеют право пользоваться почетные доноры только соответствующего субъекта, пояснила Мария Спиридонова. "Федеральные меры поддержки и льготы почетным донорам Москвы разные по содержанию, то есть предоставляются в разных сферах", – сказала юрист.
Например, почетные доноры Москвы могут бесплатно ездить на всех видах городского транспорта в столице, за исключением такси и маршруток. Им предоставляют скидку 50% на оплату коммунальных услуг и на покупку лекарств. Также почетные доноры столицы претендуют на бесплатное изготовление, установку и ремонт зубных протезов, за исключением имплантатов из определенных материалов.
Базовые привилегии
Любому донору, безвозмездно сдающему кровь, полагается бесплатное питание в день сдачи биоматериала. Его можно заменить на денежную компенсацию. В Москве ее размер составит 1 235 рублей.
Кроме того, закон гарантирует работнику два дополнительных оплачиваемых выходных в случае сдачи крови. Первый – в день процедуры, а второй – в любое время в течение года, в том числе его можно присоединить к отпуску.