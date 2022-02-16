Рекордное число москвичей стали донорами крови и ее компонентов в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рекордное число москвичей стали донорами крови и ее компонентов. Процедуру в 2021 году прошли более 105 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что показатель минувшего года на 23% превысил данные за 2020 год.
"Вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тысяч донаций", – добавила медработник.
Руководитель городского центра детской трансфузиологии Морозовской детской больницы Дана Павлова указала на важность донаций тромбоцитов. Срок их хранения составляет максимум семь дней, поэтому важно получать компоненты регулярно. В 2021 году тромбоциты сдавали более шести тысяч человек.
В Москве в минувшем году заработали два новых центра для приема донорских компонентов крови – городской центр детской трансфузиологии на базе Морозовской детской больницы и специализированный пункт заготовки антиковидной плазмы, расположенный на улице Шаболовке, доме 57.
Также была произведена модернизация оборудования для заготовки донорских компонентов крови. Автоматические процессоры разделяют кровь на плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Расположены такие устройства в центре крови имени Гаврилова, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского, городской клинической больнице № 52 и еще восьми городских больницах.
В Москве обновлена программа денежной мотивации доноров крови. Были вдвое увеличены выплаты тем, кто сдает плазму с антителами к коронавирусной инфекции. Размер таких выплат достиг 10 тысяч рублей.
Для доноров такой плазмы ежедневно с 09:00 до 19:00 работает горячая линия: +7 (495) 870-45-16. Потенциальных доноров опрашивают, по результатам записывают в отделение переливания крови.
В столичном департаменте здравоохранения ранее сообщили, что своевременное переливание плазмы с антителами к COVID-19 у пациентов почти на 20% снижает вероятность летального исхода. Снижается и риск ухудшения самочувствия.
"Жизнь в большом городе": столичные доноры
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