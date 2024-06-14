Собянин: более 5 тыс семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 5 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, горожане переезжают в 41 дом в 13 районах города. Более 70% из новоселов воспользовались услугами бесплатной помощи при переезде.

"Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов: 15 старых зданий полностью освобождены, 41 – снесено. На их месте уже строим 13 жилых комплексов", – добавил градоначальник.

Кроме того, вместе с новыми кварталами также возводятся дополнительные социальные объекты. К примеру, в районах Останкинский и Свиблово строятся современные школы на 825 и 550 мест. Также в планах построить еще блок начальных классов.

Помимо этого, в СВАО будут два новых детсада: один из них будет располагаться в Останкинском районе – он готов уже наполовину, второй начали строить в Северном Медведкове. Также в Бутырском появится школа для 325 учеников. Здесь же отремонтируют здание центра женского здоровья.

Ранее сообщалось, что новостройка появится на Каспийской улице в Москве в рамках реализации программы реновации. Дом с предельной площадью 39,9 тысячи квадратных метров будет расположен в восьми минутах ходьбы от станции метро "Царицыно".

До этого Собянин рассказал, что специалисты установили новые инженерные сети в более 50 районах Москвы в рамках программы реновации. За последние четыре года для возведения новых домов специалисты газовых служб переложили 14 километров труб, отключив подачу топлива в отселенные пятиэтажки.