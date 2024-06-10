Дом по реновации построят на Каспийской улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройка появится на Каспийской улице в Москве в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Новый дом с предельной площадью 39,9 тысячи квадратных метров будет расположен в восьми минутах ходьбы от станции метро "Царицыно", среди развитой городской инфраструктуры", – добавила она.

Княжевская уточнила, что речь идет об участке 24/4 на Каспийской улице. Необходимые изменения уже были внесены в правила землепользования и застройки, отметила она.

Всего в ЮАО новое жилье получат москвичи, проживающие в 378 старых домах, рассказал глава Депстроя Рафик Загрутдинов. По его словам, на стадии строительства и проектировки сейчас находятся около 30 объектов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что всего в Царицыне планируется расселить 141 дом, где проживают около 36 тысячи человек. В настоящее время осуществляется переселение из 18 домов, добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала текущего года под заселение по программе реновации в Москве передано 20 новых жилых комплексов. Он также уточнил, что они расположены в 15 районах столицы и семи городских округах. Квартиры будут предложены 7,8 тысячи москвичей, которые в настоящий момент проживают в 46 старых домах.

