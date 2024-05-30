"Мой район": Золотые руки ангела. Помощь СВО. Район Кунцево

Когда началась СВО, Людмила Сушецкая отменила запланированный отпуск и направила все силы на помощь фронту. Вместе с подругами и единомышленниками она стала шить уникальные бескаркасные носилки. Этот тип легких и компактных носилок спасает людей в зоне проведения специальной военной операции.

Благодарные солдаты назвали Сушецкую и других волонтеров ангелами. Так появилось название "Золотые руки ангела". Подробнее – в программе "Мой район".