Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 19:00

Город

"Мой район": Золотые руки ангела. Помощь СВО. Район Кунцево

"Мой район": Золотые руки ангела. Помощь СВО. Район Кунцево

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Когда началась СВО, Людмила Сушецкая отменила запланированный отпуск и направила все силы на помощь фронту. Вместе с подругами и единомышленниками она стала шить уникальные бескаркасные носилки. Этот тип легких и компактных носилок спасает людей в зоне проведения специальной военной операции.

Благодарные солдаты назвали Сушецкую и других волонтеров ангелами. Так появилось название "Золотые руки ангела". Подробнее – в программе "Мой район".

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