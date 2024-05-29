Воду начали раздавать на нескольких станциях метро Москвы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичам и гостям столицы начали раздавать воду в столичном метро в связи с жаркой погодой. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В публикации указано, что пассажиры могут получить воду на станциях "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

Кроме того, с 14:00 ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная и Мытищи. Более того, перевозчик МТППК раздает воду на Ленинградском вокзале.

Список станций будет пополняться, рассказали в департаменте и напомнили, что жители могут найти кулеры с водой и одноразовые стаканчики на борту электросудов. Более того, в поездах, экспресс-автобуса и терминалах "Аэроэкспресс" системы климат-контроля поддерживают оптимальную температуру.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день на один час, если температура воздуха в посещении приблизилась к отметке 28,5 градуса без кондиционера, на два часа – если температура составляет 29 градусов, на четыре часа – при температуре 30,5 градуса. В ведомстве прокомментировали, что жара приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.