29 мая, 12:15Общество
Москвичам рассказали о мерах предосторожности в жару
Терапевт Тина Петровская рекомендует не заходить сразу в помещение, где температура может быть более чем на 10 градусов ниже, чем на улице. Если кондиционер охлаждает комнату до 19–20 градусов, то в нее можно без вреда для организма заходить с 30-градусной жары.
Кроме того, чтобы не допустить обезвоживания, врачи рекомендуют пить больше воды и носить головные уборы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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