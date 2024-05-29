Москвичам рассказали о мерах предосторожности в жару

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29 мая, 12:15

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Терапевт Тина Петровская рекомендует не заходить сразу в помещение, где температура может быть более чем на 10 градусов ниже, чем на улице. Если кондиционер охлаждает комнату до 19–20 градусов, то в нее можно без вреда для организма заходить с 30-градусной жары.

Кроме того, чтобы не допустить обезвоживания, врачи рекомендуют пить больше воды и носить головные уборы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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