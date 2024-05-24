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24 мая, 11:30

Общество

Более 87 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Более 87 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

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Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в России. Всего в Москве в 2024 году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Чтобы получить аттестат, учащимся 11-х классов нужно успешно сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Остальные предметы для тестирования они выбирают сами.

Кроме учителей, подготовиться к экзаменам школьникам помогали и другие специалисты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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