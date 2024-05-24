24 мая, 11:30Общество
Более 87 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году
Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в России. Всего в Москве в 2024 году на участие в ЕГЭ зарегистрировались более 87 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Чтобы получить аттестат, учащимся 11-х классов нужно успешно сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Остальные предметы для тестирования они выбирают сами.
Кроме учителей, подготовиться к экзаменам школьникам помогали и другие специалисты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.