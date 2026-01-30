Форма поиска по сайту

30 января, 18:51

Политика
Telegraph: премьер Британии Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Китае

Премьер Британии Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Китае – СМИ

Фото: Carl Court/Pool Photo via AP

Делегация Великобритании в Китае во главе с премьер-министром Киром Стармером пообедала галлюциногенными грибами в популярном пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang, сообщает Telegraph.

Делегация состояла из 140 человек и забронировала весь ресторан, после чего заказала самые известные блюда в заведении. В их числе – грибы "Цзянь Шоу Цин", при неправильном приготовлении они могут вызывать галлюцинации.

Кроме того, в ходе обеда Стармер заказал ребрышки со сливами, рулеты из говядины с мятой, а также грибы с баклажанами и черным чесноком. Ресторан находится недалеко от британского посольства, премьер-министру данное заведение посоветовал посол Британии в Пекине Питер Уилсон.

Хозяин ресторана, в свою очередь, подарил Стармеру и каждому члену делегации статуэтку летающей лошади. Она была изготовлена местным художником в честь года лошади.

Стармер прибыл в Китай с министрами и представителями крупного бизнеса в Великобритании с первым за 8 лет визитом. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, кроме того, стороны подписали 10 соглашений о торговле и сотрудничестве в разных сферах.

Ранее СМИ в Великобритании посоветовали жителям страны поучиться у русских нецензурным выражениям, чтобы выжить при Стармере. Помимо этого, им посоветовали научиться мастерству самогоноварения, так как правительство пытается закрыть питейные заведения как класс.

