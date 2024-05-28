Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 3,1%

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Заболеваемость COVID-19 в период с 20 по 26 мая выросла в России на 3,1%. Об этом сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В течение прошедших семи дней уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения был зафиксирован на отметке 8,4. Рост показателя в сравнении с прошлой неделей составил 3,1%.

Увеличение уровня заболеваемости было зафиксировано на территории 36 субъектов Российской Федерации. При этом в 14 из этих регионов рост оказался выше, чем в среднем по стране.

Госпитализация в этот период потребовалась 1 748 россиянам, у которых диагностировали COVID-19. Этот показатель снизился на 29,2% по стране в сравнении с уровнем прошлой недели. При этом количество госпитализаций увеличилось в 19 субъектах России. В семи из них рост показателя превысил средний по стране.

Вылечиться от коронавирусной инфекции за это время смогли 12 876 человек. Эта цифра на 0,1% превышает показатели предыдущей недели. Погибли в результате осложнений от коронавируса за неделю с 20 по 26 мая 48 человек.

Ранее эксперты ВОЗ опубликовали доклад "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год", в котором сообщается, что пандемия коронавируса привела к смерти 4,1 и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно. Такие всплески смертности привели к понижению ожидаемой продолжительности жизни на всей планете.