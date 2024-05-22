Диетолог Чехонина рассказала о пользе овощных соков

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Овощные соки полезны для здоровья, поскольку богаты витаминами и антиоксидантами, рассказала диетолог Юлия Чехонина.

Эксперт отметила, что сок из сельдерея относится к низкокалорийным продуктам. В нем содержится высокая концентрация каротиноидов, которые являются предшественниками витамина А. Кроме того, из него человек может получить витамин С, в котором организм нуждается для синтеза коллагена. Эти микроэлементы препятствуют преждевременному старению кожи и защищают ее от чрезмерного воздействия солнечных лучей, пишет "Доктор 24".

Диетолог также уточнила, что в день не стоит употреблять больше одного стакана такого сока, поскольку его передозировка оказывает повышенный мочегонный эффект и может вызвать диарею.

Свекольный сок полезен для обмена веществ, отметила Чехонина. В свекле содержится антиоксидант бетаин, который способствует снижению уровня гомоцистеина. Эта аминокислота оказывает агрессивное влияние на оболочку сосудов, что ведет к разрушению их клеток. Сок из этого овоща способствует предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний и оказывает положительное воздействие на кровообращение головного мозга.

Томатный сок, по словам диетолога, может послужить источником каротиноида ликопина. Этот антиоксидант мешает развитию ряда форм рака. Кроме того, в томатах содержится высокая концентрация минеральных солей и фитонцидов, которые важны для иммунитета.

Также специалист заявила о пользе березового сока, отметив его антиоксидантные свойства. Они достигаются за счет вещества сапонины. Это пенообразователь, который выводит из организма лишний холестерин, предотвращая таким образом развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем такой сок содержит большое количество минеральных солей, в том числе калий. За счет этого напиток служит хорошим мочегонным средством, которое мешает возникновению камней в почках.

Ранее нутрициолог Марина Макиша рассказала о пользе щавеля. По ее словам, он содержит витамины, калий, магний и бактерицидные вещества, которые нужны для нормальной работы организма.