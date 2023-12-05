Гастроэнтеролог назвала указывающие на проблемы с поджелудочной железой симптомы

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Боль в верхней части живота после еды может сигнализировать о проблемах с поджелудочной железой, а именно о панкреатите. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на гастроэнтеролога Диляру Лебедеву.

По ее словам, кроме дискомфорта в верхней части живота, в случае с воспалением поджелудочной железы может происходить снижение веса. Так, из-за сокращения количества жира происходит замедление выработки важных гормонов.

Кроме того, некоторые при панкреатите отмечают у себя тошноту, вздутие, лихорадку, пожелтение кожи и глаз, темный цвет мочи и кожный зуд.

"Но одних симптомов для диагностики не достаточно, нужны анализы", – предупредила врач.

В связи с этим специалист посоветовала для полной картины сделать копрограмму, УЗИ брюшной полости, проверить содержания в крови ферментов (амилаза, липаза). Если после этого обнаружится, что все анализы превышают норму, тогда панкреатит протекает уже в острой форме.

Чтобы исключить последующие осложнения, Лебедева рекомендует поменять рацион питания, восполнить дефициты и избавиться от вредных привычек. Так, по ее словам, в еде нельзя сочетать острое, жирное и алкоголь, так как они могут нанести вред поджелудочной железе.

Ранее были названы симптомы, которые указывают на проблемы с поджелудочной железой. Настороженность должны вызвать любые признаки нарушения пищеварения, в том числе вздутие и жидкий стул. Кроме того, человека могут беспокоить болевые ощущения в верхней половине живота, которые иногда отдаются в спину.



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