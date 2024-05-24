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24 мая, 07:15

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Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

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Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

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Первый беспилотный трамвай появился на московских улицах. Пока он ездит без пассажиров, машина двигается в тестовом режиме.

Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Сергей Собянин дал старт испытаниям.

Когда инновационный транспорт станет доступен для всех и по каким маршрутам он будет курсировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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