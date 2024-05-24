Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Первый беспилотный трамвай появился на московских улицах. Пока он ездит без пассажиров, машина двигается в тестовом режиме.

Запуск испытаний приурочили к открытию Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Сергей Собянин дал старт испытаниям.

Когда инновационный транспорт станет доступен для всех и по каким маршрутам он будет курсировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

