Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичное правительство вдвое увеличило максимальный размер гранта участникам Московского инновационного кластера для проведения пилотных тестирований инновационных решений на территории города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа пилотных тестирований инновационных решений, которая реализуется в столице с 2020 года, позволяет высокотехнологичным компаниям испытывать новые технологий и продукты в реальных или максимально приближенных к реальным условиях.

С 2022 года получить грант на это может любая московская технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии либо программное обеспечение.

Возможности для тестирования дают больше 230 площадок, в том числе свыше 130 площадок городской инфраструктуры. Среди них организации здравоохранения и социального обслуживания, культурно-досуговые и образовательные учреждения, технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы.

Всего за время реализации программы город одобрил 244 заявки на проведение пилотных испытаний. С 2022 года технологические компании получили гранты на общую сумму 420,7 миллиона рублей.

Ожидается, что изменения, внесенные правительством Москвы в порядок оказания финансовой поддержки, позволят расширить спектр тестирований инновационных решений, а также привлечь новых участников в межотраслевые городские кластеры.

В столице их создано уже 14. В составе кластеров работают более 1,1 тысячи компаний. В разработке находится 110 продуктов.

Для участников межотраслевых кластеров максимально возможный размер гранта увеличили в два раза. Теперь компании смогут получить в течение одного финансового года до четырех миллионов рублей. Для остальных компаний предельный размер поддержки сохранится на том же уровне – до двух миллионов рублей.

При этом для участников инновационного кластера, не включенных в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний, предельный размер поддержки не может превышать 50% от суммы уплаченных в городской бюджет налогов и сборов за год, предшествующий году подачи заявки.

Вдвое больше стал объем компенсируемых затрат на оплату труда – до миллиона рублей. Больше стал и период, за который могут быть компенсированы затраты на сертификацию, государственную регистрацию, проведение клинических и клинико-лабораторных испытаний инновационного решения. Это расходы, сделанные не ранее 1 января, предшествующего году подачи заявки.

После подписания договора о гранте одна и та же компания сможет подавать более одной заявки. Если же компания включена в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний, она освобождается от соответствования ряду установленных требований.

Ранее Собянин сообщил, что с помощью Московского инновационного кластера бизнес реализовал 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками кластера.

По словам мэра, МИК действует с 2018 года. Через платформу город привлек свыше 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Компании получили 14,2 миллиарда рублей поддержки от столицы через МИК.

Собянин отметил, что кооперация московских компаний направлена на укрепление технологического суверенитета России. Ее цель – ускоренная разработка новых технологий и выведение на рынок продуктов за счет объединения усилий технологических предприятий, города, науки и крупных корпораций в перспективных технологических отраслях.