Архитектурно-отделочные работы начались на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Отделка блока технических помещений и архитектурные работы начались на строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На будущей станции "ЗИЛ" ведется одновременно весь спектр работ – от земляных до монтажа инженерных систем и архитектурной отделки. Это связано со сложностью станционного комплекса и наличием широкого ряда подобъектов: оборотных тупиков перед и за станцией, вестибюля и эвакуационного выхода, соединительной ветки и пересадки на перспективную Бирюлевскую линию", – сообщил заммэра.

Ефимов добавил, что платформу станции сделали в монолите, на ней уже завершили армирование и заливку бетоном. В служебных помещениях вестибюля специалисты начали монтировать инженерные системы.

По словам руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова, на участках станционного комплекса проводится обратная засыпка котлована.

"На платформе и в готовых секциях оборотных тупиков перед станцией выполняется устройство верхнего строения пути, в левом перегонном тоннеле строители готовятся к бетонированию жесткого основания", – сказал он.

Кроме того, специалисты разрабатывают грунт котлована на будущей установке тоннельной вентиляции.

Ранее Загрутдинов сообщил, что три новые радиальные линии метрополитена проектируют и строят в Москве. В настоящее время в активной стадии возведения находится участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". Еще одна новая линия – Рублево-Архангельская – будет проходить от делового центра "Москва-Сити" до микрорайона Рублево-Архангельское.

