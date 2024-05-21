Загрутдинов: три новые радиальные линии метро появятся в Москве в ближайшие годы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три новые радиальные линии метрополитена проектируют и строят в столице. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.

В настоящее время в активной стадии возведения находится участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". Общая протяженность участка составляет 26,6 километра. Еще одна новая линия – Рублево-Архангельская – будет проходить от делового центра "Москва-Сити" до микрорайона Рублево-Архангельское.

"Первые две станции будущей линии, "Деловой центр" и "Шелепиха", были открыты в 2018-м в составе БКЛ. Сейчас идет строительство участка Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Бульвар Генерала Карбышева", – сказал руководитель департамента.

Участок от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до станции "Липовая Роща" находится в проектировании. Также в столице построят Бирюлевскую линию. В настоящее время специалисты занимаются проектированием участка от "ЗИЛ" до станции "Бирюлево".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что горожане в рамках проекта "Активный гражданин" выбрали самые красивые станции Московского метрополитена, которые открылись за последние 5 лет. Лидерами 2023 года стали станции "Нагатинский Затон" и "Аэропорт Внуково". Всего в голосовании приняли участие свыше 280 тысяч человек.

