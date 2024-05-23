Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 13:30

Транспорт

Автобусы "Аэроэкспресса" начнут ходить от станции метро "Ховрино" до Шереметьево с 1 июня

Автобусы "Аэроэкспресса" начнут ходить от станции метро "Ховрино" до Шереметьево с 1 июня

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С 1 июня "Аэроэкспресс" запустит прямой автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево. Также до него можно добраться на поездах. С 1 июня компания увеличит число утренних и вечерних рейсов.

Уточнить расписание движения железнодорожных составов и экспресс-автобусов и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении перевозчика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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