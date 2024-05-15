Мурашко назвал список запрещенных для водителей лекарств предупредительным

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал публикацию списка лекарств, которые якобы запрещены для водителей.

По его словам, этот перечень предупредительный и не несет нормативного регулирования. Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список запрещенных препаратов, в которых были указаны корвалол, аспирин, терафлю и другие лекарства.

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