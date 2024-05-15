Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 21:15

Транспорт

Мурашко назвал список запрещенных для водителей лекарств предупредительным

Мурашко назвал список запрещенных для водителей лекарств предупредительным

Депутат Госдумы анонсировал появление списка запрещенных для водителей лекарств

Врач рассказала, какие лекарства могут быть опасны для автомобилистов

Гастроэнтеролог рассказала, как лекарства из списка Минздрава могут влиять на водителей

Депутат Госдумы прокомментировал появление списка запрещенных для водителей лекарств

В Минздраве прокомментировали список запрещенных для водителей лекарств

Ведущие Москвы FM рассказали о темах эфира 15 мая

В Сети появился список лекарств, нежелательных к применению за рулем

"Интервью": Лео Бокерия – о призвании врача и российской медицине

Глава Депстроя Загрутдинов рассказал о строительстве флагманского центра ГКБ им Буянова

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал публикацию списка лекарств, которые якобы запрещены для водителей.

По его словам, этот перечень предупредительный и не несет нормативного регулирования. Ранее председатель комитета Госдумы по труду и социальной политики Ярослав Нилов опубликовал список запрещенных препаратов, в которых были указаны корвалол, аспирин, терафлю и другие лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинатранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика