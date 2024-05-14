Лео Бокерия назвал ходьбу невероятным методом оздоровления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ходьба – лучший метод оздоровления организма по многим причинам, рассказал в интервью Москве 24 главный внештатный специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия.

По его словам, жители многих стран "ходят просто массово".



Лео Бокерия главный внештатный специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Это самый здоровый вид, самый такой невероятный, выделяющийся метод оздоровления – это достоверно известно. Во-первых, это доступно. Во-вторых, если на первых порах будет какая-то одышка, можно ограничиться этим (пройденным. – Прим. ред.) пространством. А потом это уже становится спортивным азартом, человек преодолевает все и поправляется. Поэтому, конечно, ходьба – это надежно во всех отношениях.

В свою очередь, бег не вреднее ходьбы – "просто он для молодых, для людей, условно говоря, среднего возраста", отметил Бокерия.

"Пожилым бегать я бы не рекомендовал все-таки, потому что, как ни крути, а после 50 лет есть определенные отложения в разных сосудах, человек может не чувствовать [этого] до тех пор, пока он не превышает физические нагрузки", – пояснил он.

В свою очередь, говоря о здоровом образе жизни, Бокерия посоветовал начать с того, чтобы "перестать жрать".

"Второе – перестать пить алкоголь. Если ты хочешь, так скажем, реально измениться в лучшую сторону, то ты должен не делать то, что противоестественно твоему организму. Поэтому вот кушать соответствующе, перейти на какую-то диету на какое-то время, пока в организме все стабилизируется. Ну, соответственно, конечно, питье категорически исключить", – посоветовал он, добавив, что сам уже 20 лет не прикасается к спиртному.

Большое интервью с Лео Бокерией смотрите 14 мая на телеканале Москва 24 в 18:30.

В апреле в Москве прошла всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Участники прошли по маршрутам длиною в 10 тысяч шагов на территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка.