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Общество

07:13

Академик Бокерия рассказал, где находится душа человека

общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что душа человека находится в системе кровообращения.

"Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит", – сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Бокерия отмечал, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по центрам кардиохирургического профиля в России. По словам академика, из-за COVID-19 сократился объем операций, а работа института коронарной и сосудистой хирургии была приостановлена.

Он также предупредил об осложнениях на сердце при коронавирусе. По словам академика, при COVID-19 страдают легкие, что в целом сказывается на функциональных возможностях организма, в частности, на его кислородном обеспечении

До этого Бокерия рассказал, что для оздоровления организма необходимо заниматься ходьбой. По его словам, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8–12 лет.

"Тайны души": Лео Бокерия

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