Кардиохирург рассказал, как продлить жизнь на десятилетие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия рассказал, что для оздоровления организма необходимо заниматься ходьбой. По его словам, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет.

"У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет", – рассказал Бокерия.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев прокомментировал исследование ученых Кембриджского университета о взаимосвязи размера ноги и продолжительности жизни человека. По словам специалиста, исследователи попросту рассчитывают на выделение гранта.

При этом, по словам геронтолога, габариты человека могут сказываться на продолжительности жизни. Он указал на то, что среди долгожителей и сверхдолгожителей нет крупных людей.

Также старейший мужчина мира поделился секретом долголетия. Житель Бухареста Думитру Команеску рассказал, что его секрет кроется в любви жены, сыновей и внуков.