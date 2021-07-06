Бокерия рассказал о влиянии коронавируса на кардиохирургию в России

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Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по центрам кардиохирургического профиля в России, заявил президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия.

Он отметил, что из-за COVID-19 сократился объем операций, а работа института коронарной и сосудистой хирургии была приостановлена.

"С точки зрения объемов хирургического лечения эпидемия очень сильно ударила по всем центрам кардиохирургического профиля – операций стало намного меньше", – сказал Бокерия в интервью газете "Известия".

Он также предупредил об осложнениях на сердце при коронавирусе. По словам академика, при COVID-19 страдают легкие, что в целом сказывается на функциональных возможностях организма, в частности, на его кислородном обеспечении.

"Если там еще есть и патология сердца, формируется сердечно-легочная патология нового типа. <...> К нам обращаются пациенты с остаточными явлениями после перенесенного COVID-19, и никто не знает, как эти остаточные явления после операции на открытом сердце могут проявить себя", – пояснил Бокерия.

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