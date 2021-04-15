В Минздраве рассказали о частых постковидных последствиях у пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Постковидные проблемы со здоровьем чаще встречаются у пожилых людей в возрасте 60–85 лет, сообщила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

По ее словам, граждане сталкиваются с такими недугами, как проблемы с сердцем, с гастроэнтерологией, хроническая усталость.

"Мы встречаем у пациентов от 60 до 85, у них постковидные проблемы встречаются чаще, но приходят и молодые пациенты... У молодых преобладают неврологические проявления постковидного синдрома", – цитирует Драпкину РИА Новости.

Ранее психиатр рассказал о неврологических последствиях коронавируса. По его словам, вирус имеет нейротропность. Многие столкнулись с такими симптомами, как аносмия и паросмия, – потеряли обоняние, стали ощущать запахи, которых не существует в реальности.