Кардиохирург Бокерия назвал простой способ укрепить здоровье на долгие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ежегодно в мире от гиподинамии – нарушения функций организма из-за недостатка активности – умирает почти миллион человек. Ситуация ухудшилась с приходом пандемии коронавируса, из-за который люди были вынуждены сидеть дома почти два года. О том, как просто сохранить здоровье на долгие годы, рассказал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Действительно, сокращения движения ведет к серьезным изменениям в жизни людей. И, увы, их сложно компенсировать каким-либо лекарствами. Поэтому мы должны бороться с физической пассивностью и делать это мы можем", – объяснил врач.
По его словам, ходьба – самый простой и дешевый способ профилактики различных болезней. Однако, чтобы такая активность была действительно полезной, важно соблюдать некоторые правила. Ходить нужно каждый день и желательно на свежем воздухе, например в парке. Еще лучше – по пересеченной местности: тогда повышается пульс, усиленнее работает сердце.
При этом не стоит пренебрегать сигналами организма: если тяжело, то лучше снизить темп. Также следует ориентироваться не на скорость ходьбы, а на количество шагов: согласно исследованиям, именно последнее имеет реальное значение.
Ранее специалист по реабилитации Юлия Белослюдова посоветовала россиянам ежедневно ходить на носочках. По ее словам, это помогает эффективно разрабатывать мышцы, соединительные ткани и нервные рецепторы стопы, а также способствует похудению.
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