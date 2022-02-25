Реабилитолог назвала способ ходьбы для похудения

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Россиянам посоветовали ежедневно ходить на носочках. Такую рекомендацию дала инструктор-методист ЛФК и специалист по реабилитации Юлия Белослюдова в беседе с РИА Новости.

Как указала эксперт, ходьба на носочках поможет эффективно разрабатывать мышцы, соединительные ткани и нервные рецепторы стопы.

"Чтобы нервная система активно включалась в нашу жизнедеятельность, необходимо уделять большое внимание стопам. Поэтому данное упражнение – один из способов проработать стопу, увеличить активность мышц ног и спины", – заявила Белослюдова.

Специалист подчеркнула, что такой способ ходьбы также поспособствует похудению. Она пояснила, что хождение на носочках позволяет тратить значительно больше энергии, чем при обычной ходьбе.

"Следует помнить, что стопа хоть и выдерживает огромную нагрузку, необходимо ее беречь и аккуратно выполнять любые упражнения, в том числе и ходьбу на носках", – предупредила Белослюдова.

Ранее японские ученые определили оптимальную для долголетия скорость ходьбы. При ее соблюдении шансы 70-летнего человека прожить до 80 лет стремятся к 100%.