Ученые определили оптимальную для долголетия скорость ходьбы

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Японские ученые пришли к выводу, что активная ходьба позволяет увеличить продолжительность жизни на 10 лет. Об этом сообщает "Российская газета".

Уточняется, что скорость ходьбы при этом должна быть не меньше 5,4 километра в час. Шансы 70-летнего человека прожить до 80 лет в таком случае стремятся к 100%, однако если этого не делать, то этот показатель падает до 15–35%.

"Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме, тем дольше он проживет", – объяснил один из авторов исследования, президент Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арая.

Специалисты заметили, что с 1997 года скорость ходьбы японцев увеличивалась до 10%, вместе с этим улучшалось и их физическое состояние в пожилом возрасте.

Ранее главный внештатный специалист, гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что генетика и хорошее здравоохранение только на 25% влияют на продолжительность жизни. По ее словам, чтобы прожить много лет, необходимо заниматься физической активностью, не переедать и отказаться от вредных привычек.

