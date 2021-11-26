Перечислены три фактора, позволяющие дожить до 110 лет

Фото: depositphotos/belchonock
Главный секрет долголетия – это здоровый образ жизни, а генетика и хорошее здравоохранение только на 25% влияют на продолжительность жизни, сообщает агентство Ura.ru.
По словам главного внештатного специалиста, гериатора Минздрава РФ Ольги Ткачевой, чтобы прожить много лет, необходимо заниматься физической активностью и не переедать. Следует есть больше клетчатки и не прибегать к вредным привычкам, в частности, к курению и алкоголю.
"Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вел нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил еще дольше. Уже давно известно, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", – пояснила эксперт.
Еще одним секретом долголетия, по мнению Ткачевой, являются социальная активность человека и общение с другими людьми.
В свою очередь, доктор медицинских наук, геронтолог, гериатр Юрий Конев также подчеркнул важность здорового образа жизни, который составляет 60–70% успеха.
"Долгожительство наступает после 90 лет. Реально прожить 115–117 лет для женщины и 110–112 лет для мужчин", – отметил эксперт.
Конев уточнил, что ученые до сих пор спорят о том, в каком климате люди живут дольше – в теплом или холодном. Но есть ряд территорий, где наблюдается тенденция к долгожительству. Среди них – Италия, Центральная Америка, Индия и Юг Японии.
Ранее стало известно, что старейший человек в мире Франциска Сусано скончалась на 125-м году жизни. Уточняется, что статус Сусано как старейшего человека в мире официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.
Больше всего долгожителей живут на юго-западе столицы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: