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Общество

12:34

Перечислены три фактора, позволяющие дожить до 110 лет

общество

Фото: depositphotos/belchonock

Главный секрет долголетия – это здоровый образ жизни, а генетика и хорошее здравоохранение только на 25% влияют на продолжительность жизни, сообщает агентство Ura.ru.

По словам главного внештатного специалиста, гериатора Минздрава РФ Ольги Ткачевой, чтобы прожить много лет, необходимо заниматься физической активностью и не переедать. Следует есть больше клетчатки и не прибегать к вредным привычкам, в частности, к курению и алкоголю.

"Когда приводят в пример Черчилля, который курил и вел нездоровый образ жизни, тут можно ответить: если бы в его арсенале был здоровый образ жизни, то он бы прожил еще дольше. Уже давно известно, что вредные привычки укорачивают жизнь и увеличивают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", – пояснила эксперт.

Еще одним секретом долголетия, по мнению Ткачевой, являются социальная активность человека и общение с другими людьми.

В свою очередь, доктор медицинских наук, геронтолог, гериатр Юрий Конев также подчеркнул важность здорового образа жизни, который составляет 60–70% успеха.

"Долгожительство наступает после 90 лет. Реально прожить 115–117 лет для женщины и 110–112 лет для мужчин", – отметил эксперт.

Конев уточнил, что ученые до сих пор спорят о том, в каком климате люди живут дольше – в теплом или холодном. Но есть ряд территорий, где наблюдается тенденция к долгожительству. Среди них – Италия, Центральная Америка, Индия и Юг Японии.

Ранее стало известно, что старейший человек в мире Франциска Сусано скончалась на 125-м году жизни. Уточняется, что статус Сусано как старейшего человека в мире официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.

Больше всего долгожителей живут на юго-западе столицы

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