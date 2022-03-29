Специалисты объяснили причины головокружения при резком подъеме

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Головокружение при резком подъеме может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как заявил врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров, головокружение может быть следствием неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды. По мнению врача-терапевта Алины Манаенковой, речь может идти о заболеваниях сердечно-сосудистой, эндокринной и центральной нервной системы.

Эксперт отметила, что насторожиться следует в тех случаях, когда симптом появляется при подъеме головы вверх, большом повороте головы в сторону или при наклонах. Также существуют риски при нарушении равновесия тела при ходьбе или переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Кроме того, головокружение может стать следствием частого повторения стрессовых ситуаций, накопленной физической или психологической усталости. Помимо этого, опасность представляют резкие перепады глюкозы в крови.

Симптом может быть вызван болезнями сердца и сосудов, недостаточным поступлением кислорода к головному мозгу, аритмией, тахикардией, аортальным пороком сердца. Можно дополнительно проверить головной мозг, периферическую нервную систему и органы слуха.

К внешним негативным факторам эксперты отнесли солнечный удар, отравление газами и солями тяжелых металлов, а также резкие перепады атмосферного давления.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко ранее рассказала Москве 24, как быстро избавиться от тошноты. Этот симптом может беспокоить при стрессе, укачивании и переедании, а также при чрезмерной физической нагрузке или беременности.

