В России стартовала акция "10 тысяч шагов к жизни"

Стартовала всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни", приуроченная ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, сообщает ТАСС.

В Москве мероприятие проходит на ВДНХ. Участники акции пройдут по маршрутам длиною в 10 тысяч шагов на территории ВДНХ, Ботанического сада и Останкинского парка.

В этом году акция проходит под девизом "Здоровье планеты – наше здоровье!" Мероприятие открыл президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. По его словам, есть исследование, что человек, который в неделю ходит 6–8 часов, проживает на 10 лет дольше, чем сидячий. Он подчеркнул, что это тот вид физкультуры, который не требует затрат.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наше население старалось двигаться. Хотим, чтобы люди попробовали свои силы", – сказал Бокерия.

В прошлом году в акции приняли участие свыше миллиона человек.

Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин рассказал, насколько эффективно проходить по 10 тысяч шагов в день. По мнению эксперта, популярная рекомендация связана с красивой цифрой, но научно не подтверждена. Более того, в зависимости от физической подготовки человека 10 тысяч шагов (или 7,6–7,8 километра) – это слишком много или слишком мало.

По его словам, минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5 000 шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером. Специалист напомнил, что увеличивать нагрузку выше этого показателя важно и нужно, причем ходьба является самым доступным видом физической активности. Можно также попробовать скандинавскую ходьбу, которая дополнительно включает мышцы рук и спины.