Врач рассказала, как стать красивым и здоровым без изнуряющих тренировок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для сохранения здорового и красивого тела нужно придерживаться режима правильного питания и ввести минимальные физические нагрузки, посоветовала в эфире радиостанции "Комсомольская правда" врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По словам специалиста, находясь на правильном питании, иногда можно позволить себе расслабиться, например, в гостях или на каком-то мероприятии.
"Это не должно вам навредить, это не должно превращаться в систему. Каждый вправе делать то, что считает нужным", – сказала Павлова.
Она также отметила, что физическая активность крайне важна, но тренировки не должны быть изнуряющими. Самыми оптимальными видами нагрузки, по словам врача, являются в том числе ходьба и растяжка.
"Это может быть гимнастика, велопрогулки, ходьба, плавание, но это не спорт, потому что нам не нужны серьезные физические нагрузки, нам нужна физическая активность", – пояснила врач.
Начинать заниматься Павлова рекомендует постепенно и без усилий, постоянно увеличивая количество упражнений.
Врач-эндокринолог также предупредила, что не следует ожидать моментального результата, но если соблюдать правила, то физические изменения будут заметны уже через один-два месяца.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала о вреде кофе утром натощак. По ее словам, напиток может раздражать слизистую желудка.
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