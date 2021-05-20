Врач рассказала, как стать красивым и здоровым без изнуряющих тренировок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для сохранения здорового и красивого тела нужно придерживаться режима правильного питания и ввести минимальные физические нагрузки, посоветовала в эфире радиостанции "Комсомольская правда" врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, находясь на правильном питании, иногда можно позволить себе расслабиться, например, в гостях или на каком-то мероприятии.

"Это не должно вам навредить, это не должно превращаться в систему. Каждый вправе делать то, что считает нужным", – сказала Павлова.

Она также отметила, что физическая активность крайне важна, но тренировки не должны быть изнуряющими. Самыми оптимальными видами нагрузки, по словам врача, являются в том числе ходьба и растяжка.

"Это может быть гимнастика, велопрогулки, ходьба, плавание, но это не спорт, потому что нам не нужны серьезные физические нагрузки, нам нужна физическая активность", – пояснила врач.

Начинать заниматься Павлова рекомендует постепенно и без усилий, постоянно увеличивая количество упражнений.

Врач-эндокринолог также предупредила, что не следует ожидать моментального результата, но если соблюдать правила, то физические изменения будут заметны уже через один-два месяца.

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