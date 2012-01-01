Геронтолог Конев предложил ввести запрет на вождение авто для долгожителей

Геронтолог Юрий Конев предложил запретить долгожителям водить автомобиль. По его словам, с определенного возраста у человека начинает замедляться скорость реакции. При выдаче прав в такой ситуации лучше перестраховаться, чем недоглядеть, полагает эксперт. Рассказываем подробности и выясняем, действительно ли пожилым опасно садиться за руль.
Предельный возраст
Предельный возраст для водителей не должен быть выше 75 лет. Такое мнение высказал ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев. По его словам, к указанному моменту люди вступают в период старости, когда в организме замедляются все биологические процессы. Это в том числе относится и к скорости реакции на происходящее.
"Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя", – считает эксперт.
Он добавил, что есть исключения, когда и в 75 некоторые ощущают себя довольно бодрыми. Это связано с тем, что календарный возраст таких людей не совпадает с биологическим. Проще говоря, они стареют медленнее, чем все остальные. Однако ориентироваться на биологический возраст при выдаче корочек невозможно, поскольку как минимум не существует четких критериев его определения, рассуждает Конев.
Ранее в Оренбургском районном суде рассказали о поступлении уголовного дела против 90-летней женщины – водителя. Пенсионерка, по версии следователей, во время движения задним ходом не убедилась в безопасности своих действий и наехала на 47-летнего мужчину. После этого она скрылась с места ДТП.
В результате происшествия пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Сообщается, что мужчина получил закрытый перелом костей правой голени со смещением. Теперь пожилая автомобилистка рискует получить в качестве наказания до 7 лет заключения с лишением водительского удостоверения на срок до 3 лет.
Индивидуальное решение
Не стоит вводить полный запрет на вождение автомобиля после 75 лет. Каждый случай должен обсуждаться индивидуально с лечащим врачом, заявил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Он отметил, что управление авто в пожилом возрасте имеет свои плюсы. В частности, вождение может обострить реакцию, внимание и сохранить хорошую моторику.
"Я знаю достаточно много пожилых людей, которые и в 80+ водят автомобиль. Не быстро, не резко, а очень аккуратно, с разрешенной средней скоростью, не замедленной", – указал эксперт.
"Что касается скорости реакции, то у пожилых она примерно такая же, как и у уставших людей в 20, 30, 40 и 50 лет, которые едут домой после интенсивной работы или целый день сидят за рулем", – добавил Хайцеэр.
По словам специалиста, как правило, человек сам перестает садиться за руль, когда у него пропадают силы и появляется страх перед вождением. Но если пенсионер чувствует себя хорошо и уверенно – пусть управляет автомобилем, заключил он.