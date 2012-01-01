Геронтолог Конев предложил ввести запрет на вождение авто для долгожителей

Геронтолог Юрий Конев предложил запретить долгожителям водить автомобиль. По его словам, с определенного возраста у человека начинает замедляться скорость реакции. При выдаче прав в такой ситуации лучше перестраховаться, чем недоглядеть, полагает эксперт. Рассказываем подробности и выясняем, действительно ли пожилым опасно садиться за руль.



Предельный возраст

Предельный возраст для водителей не должен быть выше 75 лет. Такое мнение высказал ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев. По его словам, к указанному моменту люди вступают в период старости, когда в организме замедляются все биологические процессы. Это в том числе относится и к скорости реакции на происходящее.

"Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя", – считает эксперт.

Он добавил, что есть исключения, когда и в 75 некоторые ощущают себя довольно бодрыми. Это связано с тем, что календарный возраст таких людей не совпадает с биологическим. Проще говоря, они стареют медленнее, чем все остальные. Однако ориентироваться на биологический возраст при выдаче корочек невозможно, поскольку как минимум не существует четких критериев его определения, рассуждает Конев.





Юрий Конев ведущий специалист по геронтологии и гериатрии В таком деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Недаром же существует международно признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми – с 75 до 89, а с 90 лет и выше – долгожителями. Предлагаю начать с малого и запретить садиться за руль хотя бы долгожителям.

Ранее в Оренбургском районном суде рассказали о поступлении уголовного дела против 90-летней женщины – водителя. Пенсионерка, по версии следователей, во время движения задним ходом не убедилась в безопасности своих действий и наехала на 47-летнего мужчину. После этого она скрылась с места ДТП.

В результате происшествия пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Сообщается, что мужчина получил закрытый перелом костей правой голени со смещением. Теперь пожилая автомобилистка рискует получить в качестве наказания до 7 лет заключения с лишением водительского удостоверения на срок до 3 лет.



Индивидуальное решение

Не стоит вводить полный запрет на вождение автомобиля после 75 лет. Каждый случай должен обсуждаться индивидуально с лечащим врачом, заявил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что управление авто в пожилом возрасте имеет свои плюсы. В частности, вождение может обострить реакцию, внимание и сохранить хорошую моторику.

"Я знаю достаточно много пожилых людей, которые и в 80+ водят автомобиль. Не быстро, не резко, а очень аккуратно, с разрешенной средней скоростью, не замедленной", – указал эксперт.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Кто-то и в 50 лет уже глубокий старик, а кто-то и в 90 бодрячком. Поэтому ни в коем случае полностью запрещать водить после 75 лет не надо. Все должно решаться индивидуально. Запрет может быть вынесен врачом, который после очередной диспансеризации, например, скажет, что садиться за руль не стоит из-за состояния здоровья.

"Что касается скорости реакции, то у пожилых она примерно такая же, как и у уставших людей в 20, 30, 40 и 50 лет, которые едут домой после интенсивной работы или целый день сидят за рулем", – добавил Хайцеэр.

По словам специалиста, как правило, человек сам перестает садиться за руль, когда у него пропадают силы и появляется страх перед вождением. Но если пенсионер чувствует себя хорошо и уверенно – пусть управляет автомобилем, заключил он.

