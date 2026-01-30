Два крупных помещения для бизнеса на юге Москвы выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на открытые аукционы два нежилых помещения в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Оба объекта отличаются простором и подходят для размещения офисов, торговых организаций, медицинских учреждений, образовательных центров или сервисных компаний, которым важно иметь достаточно места и возможность гибкой планировки.

"Победители аукционов смогут приспособить и использовать помещения для различных бизнес-проектов благодаря свободному назначению", – цитирует Прутова портал мэра и правительства Москвы.

Помещения расположены на улицах Шипиловской и Борисовские Пруды. Их площадь составляет 311,9 и 343,1 квадратного метра соответственно.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, активная работа города по развитию юга столицы значительно повысила его градостроительный потенциал, который уже оценили инвесторы.

"За четвертый квартал 2025 года в ЮАО у города было куплено столько же объектов коммерческой недвижимости, как и в центре Москвы. С октября по декабрь по итогам открытых аукционов представители бизнеса приобрели 19 помещений и здание с земельным участком. Их общая площадь составила более 4,2 тысячи квадратных метров", – уточнила она.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 и 4 марта, сами торги пройдут с 12-го по 13-е число на электронной платформе "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вместе с тем до 16 марта предприниматели могут принять участие в торгах 5 коммерческих помещений в районе Метрогородок. Объекты расположены на первых этажах новостроек на Открытом шоссе. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров.

Также на аукцион были выставлены 12 нежилых помещений на Дмитровском шоссе в Северном районе. Их площадь составляет от 92,6 до 150 квадратных метров. Благодаря расположению в объектах можно организовать бизнес в сфере торговли, общественного питания, медобслуживания и других направлениях.