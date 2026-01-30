Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 08:45

Город

Два крупных помещения для бизнеса на юге Москвы выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на открытые аукционы два нежилых помещения в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево. Об этом рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Оба объекта отличаются простором и подходят для размещения офисов, торговых организаций, медицинских учреждений, образовательных центров или сервисных компаний, которым важно иметь достаточно места и возможность гибкой планировки.

"Победители аукционов смогут приспособить и использовать помещения для различных бизнес-проектов благодаря свободному назначению", – цитирует Прутова портал мэра и правительства Москвы.

Помещения расположены на улицах Шипиловской и Борисовские Пруды. Их площадь составляет 311,9 и 343,1 квадратного метра соответственно.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, активная работа города по развитию юга столицы значительно повысила его градостроительный потенциал, который уже оценили инвесторы.

"За четвертый квартал 2025 года в ЮАО у города было куплено столько же объектов коммерческой недвижимости, как и в центре Москвы. С октября по декабрь по итогам открытых аукционов представители бизнеса приобрели 19 помещений и здание с земельным участком. Их общая площадь составила более 4,2 тысячи квадратных метров", – уточнила она.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 и 4 марта, сами торги пройдут с 12-го по 13-е число на электронной платформе "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вместе с тем до 16 марта предприниматели могут принять участие в торгах 5 коммерческих помещений в районе Метрогородок. Объекты расположены на первых этажах новостроек на Открытом шоссе. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров.

Также на аукцион были выставлены 12 нежилых помещений на Дмитровском шоссе в Северном районе. Их площадь составляет от 92,6 до 150 квадратных метров. Благодаря расположению в объектах можно организовать бизнес в сфере торговли, общественного питания, медобслуживания и других направлениях.

Читайте также


город

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика