23 января, 09:29

Город

Город выставил на торги 12 нежилых помещений на Дмитровском шоссе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукцион 12 нежилых помещений на Дмитровском шоссе в Северном районе. Их площадь составляет от 92,6 до 150 квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Северный район входит в число самых динамично развивающихся и привлекательных для инвестиций. За последние годы здесь значительно увеличился жилой фонд, улучшилась транспортная доступность, что открыло широкие перспективы для реализации новых коммерческих проектов", – отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, благодаря расположению в помещениях можно организовать бизнес в сфере торговли, общественного питания, медобслуживания и других направлениях. Здания находятся по адресам Дмитровское шоссе, дом 169, корпуса 3, 5 и 8. Все они имеют основные инженерные коммуникации.

Заявки на торги можно подать до 24 февраля. Аукционы пройдут 3 марта на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее на торги выставили два помещения площадью 301 и 60,6 квадратного метра в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Они находятся в корпусах 1821 и 904 в районах Крюково и Старое Крюково и расположены на первых этажах зданий. Предприниматели смогут открыть в них предприятия по оказанию бытовых услуг населению, включая салоны красоты и ателье.

Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся

