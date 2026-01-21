Форма поиска по сайту

Два нежилых помещения в ЗелАО выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два помещения площадью 301 и 60,6 квадратного метра выставлены на торги в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"В Зеленоградском административном округе сложились уникальные условия для развития бизнеса. Являясь частью Москвы, он дает предпринимателям все преимущества коммерческой деятельности в небольших городах, где жители часто прислушиваются к личным рекомендациям при выборе товаров и услуг, что может обеспечить стабильное развитие дела", – указал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Уточняется, что помещения находятся в корпусах 1821 и 904 в районах Крюково и Старое Крюково. Они расположены на первых этажах зданий и имеют свой отдельный вход. Предприниматели смогут открыть в них предприятия по оказанию бытовых услуг населению, включая салоны красоты и ателье.

Подать заявку на участие в торгах можно до 17 февраля и 3 марта соответственно. Сами аукционы пройдут 26 февраля и 12 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия в них понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что в 2025 году город продал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большая часть реализованных помещений имеет свободное назначение и подходит для организации практически любого вида бизнеса.

