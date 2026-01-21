Аэропорт Домодедово повторно выставят на торги с понижением цены

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Повторные торги по продаже московского аэропорта Домодедово пройдут 29 января с понижением цены. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ПСБ.

Там рассказали, что заявки на участие в аукционе будут приниматься с 22 января.

Первые торги по продаже Домодедово были запланированы на 20 января, однако они не состоялись. Заявку на участие в аукционе подал только один индивидуальный предприниматель, которого не допустили до торгов.

После этого стало известно, что аэропорт Шереметьево примет участие в торгах, если государство проведет такой конкурс на понижение цены. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко заявил, что Домодедово является сложным проектом, который потребует очень больших инвестиций.

В январе 2025 года Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово". Также претензия поступила бенефициару Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

Уточнялось, что владельцы незаконно приобрели активы, а прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В июне прошлого года аэропорт был передан государству, а после выставлен на продажу.

