Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Торги по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялись. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС "Торги".

Отмечается, что заявку на участие в аукционе подал только один индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, однако его не допустили до торгов.

В январе 2025 года Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", включая управляющие воздушной гаванью. Кроме того, претензия была подана к бенефициару "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану.

По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы, а прибыль компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В результате аэропорт был передан государству.

