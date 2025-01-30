Генпрокуратура потребовала вывести Домодедово из-под иностранного управления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральная прокуратура России потребовала признать ничтожными ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" оказались под иностранным управлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иск надзорного ведомства.

Ответчиками по иску выступают Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, а также 30 компаний в ГК "Домодедово".

Как следует из документа, с 2002 по 2016 год компания "ДМЕ Лимитед", владеющая аэровокзальным комплексом, принадлежала гражданам Острова Мэн. Каменщик и Коган через офшорные структуры приобрели 100% акций в 2016 году. Сделка была проведена частной компанией "Аламо Лимитед" (Мальта). Ее единственным акционером была фирма Каменщика.

Позже Каменщик и Коган решили поменять структуру владения на компании из других стран для "блокирования деятельности органов государственного контроля РФ за своей противоправной деятельностью". Для этого они законспирировали активы ГК "Домодедово", переведя их в фонды в Нидерландах и на Мальте.

Сейчас акционерами компании "ДМЕ Лимитед" являются Фонд "ДМЕ Административ Фаундейшн" из Нидерландов с 90% акций и фонд "Атлант Фаундейшн" (Мальта) – 10% акций. Фактическими совладельцами большинства акций вместе с Каменщиком оказались голландец и испанец.

"Таким образом, иностранные граждане имеют право контроля (в том числе "негативного контроля", блокирующего принятие решений) над фондом "ДМЕ Административ Фаундейшн", владеющим "ДМЕ Лимитед", и стратегическими хозяйственными обществами, осуществляющими деятельность на территории аэропорта "Домодедово", – отмечается в документе.

Кроме того, Каменщик и Коган обременили предприятие кредитными обязательствами в пользу компании из Ирландии. Иностранным инвестором были приобретены еврооблигации более чем на 450 миллионов долларов, однако средства на развитие аэропорта не направлялись.

В 2024 году Каменщик и Коган ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". В результате выяснилось, что прибыль стратегических компаний выводится из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.

Об обращении ведомства в столичный суд стало известно 29 января. В иске ответчиками обозначены "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово эрфилд", "Домодедово коммершл сервисиз", которые принимают участие в управлении авиагаванью, а также ряд структур.

С 2023 года ведомство инициировало судебные разбирательства с целью изъятия активов у владельцев, которые приобрели их с нарушением законодательства. Однако компании с того времени сменили собственников.

В свою очередь, в авиагавани на фоне подачи иска в Аэропорт отметили, что Домодедово строго соблюдает требования законодательства.