Путин подписал указ о выведении акций "Балтики" из-под управления Росимущества

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Акции пивоваренной компании "Балтика" выведены из временного управления Росимущества. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации, его подписал Владимир Путин.

Так, из списка активов с временным управлением были исключены 98,56% "Балтики", которые принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, а также 1,35% ООО "Хоппи Юнион" и 0,09% Carlsberg Deutschland GmbH.

Ранее гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен заявлял, что компания не собирается договариваться о сделке, в рамках которой передача "Балтики" во временное управление Росимуществу должна была быть узаконена. Также он обвинил правительство РФ в краже бизнеса.

Спустя время министерство финансов РФ отреагировало на эти обвинения, сообщив, что ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства.

В свою очередь, компания Carlsberg предложила урегулировать конфликт в течение полугода, иначе предприятие подаст иск в Международный арбитражный суд.