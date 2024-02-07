Carlsberg оценил убытки от ухода из России в 5,9 миллиарда долларов

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Потери датской пивоваренной корпорации Carlsberg от ухода с российского рынка составили примерно 40,8 миллиарда крон (5,9 миллиарда долларов). Об этом сказано в отчете за прошлый год, размещенном на сайте компании.

Как сообщили в компании, из-за огромных убытков Carlsberg собирается осуществить списание. Общие потери могут составить порядка 47 миллиардов крон (6,8 миллиарда долларов).

Ранее гендиректор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен сообщал, что компания не планирует договариваться о сделке, в рамках которой передача "Балтики" во временное управление Росимуществу должна была быть узаконена. В связи с этим он обвинил правительство РФ в краже бизнеса.

Позже министерство финансов РФ прокомментировало эти обвинения, заявив, что ООО "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, а это не влечет за собой изменения структуры собственности.

Компания Carlsberg предложила урегулировать конфликт в течение полугода, иначе предприятие подаст иск в Международный арбитражный суд. По данным СМИ, за "Балтику" планировалось заплатить около 71 миллиарда рублей.

